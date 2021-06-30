125 новых случаев заражения короновирусом выявлено за сутки в ХМАО

В ХМАО за сутки выявили 125 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете региона. По информации оперативного штаба округа, больше всего положительных тестов в Сургуте – 26. На втором месте –Нижневартовск и 16 заболевших, на третьем – Советский район и 14 заболевших.

На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 2 – заболевание проходит бессимптомно. В больницах ХМАО находится на лечении от ковида 89 тяжело больных людей, 61 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщает региональный оперштаб, количество выздоровевших за сутки составило 107 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.06.21

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