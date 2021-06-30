В Сургуте полицейский избил четырех задержанных и теперь пойдет под суд

В Сургуте полицейский пойдет под суд за то, что бил задержанных.

Как сообщает прокуратура по ХМАО-Югре, следствием установлено, что с января по февраль 2020 года сотрудник дежурной части отдела полиции по Сургуту, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии предусмотренных законом оснований нанёс 4 гражданам, доставленным в отдел полиции за совершение административных правонарушений, множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применил специальные средства.

В результате незаконных действий потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Полицейский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств).

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 30.06.21

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