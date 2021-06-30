В Сургуте повторно рассмотрят в суде дело хирурга, у которого после операции умер пациент

В Сургуте на повторное рассмотрение возвращается дело врача, у которого после операции умер пациент. Речь идет о об одном из хирургов клинической травматологической больницы. Ране он был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следственным органом врач обвинялся в том, что в ходе плановой медицинской операции проявил преступную небрежность, выразившуюся в том, что после проведения операции не убедился в полной остановке кровотечения у пациента, завершив операцию. Вместе с тем, имеющееся кровотечение повлекло последующее ухудшение здоровья, которое, согласно заключению экспертов, привело к смерти человека.

Суд первой инстанции вынес по делу оправдательный вердикт, мотивировав свои выводы тем, что органом предварительного расследования не доказано, что смерть наступила именно из-за некачественного проведения операции, а не по причине имеющихся у оперируемого хронических болезней.

Не согласившись с судебным решением, прокуратура округа обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры согласилась с доводами прокуратуры и отменила оправдательный приговор.

Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в суд Сургута, но рассматривать его будет иной состав.

Сургут, Елена Васильева

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