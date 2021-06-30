В Кондинском районе ХМАО пост в соцсетях помог решить проблему с вывозом мусора

В Кондинском районе прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В ведомстве обратили внимание на сообщение, которое опубликовали в соцсетях. В видео и комментариях под ним жители жаловались на несвоевременный вывоз мусора в поселке Междуреченский.

В ходе проверки прокуратура установила, что в апреле этого года АО «Югра-Экология», выполняющее работы по вывозу мусора, ежедневный вывоз ТКО почему-то не организовала. В итоге контейнеры и площадки под ними оказались завалены бытовыми отходами.

По факту выявленных нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья прокуратурой Кондинского района в адрес руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры в Междуреченском вывоз мусора стал осуществляться организован ежедневно.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.06.21

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