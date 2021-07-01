В ХМАО директор строительной фирмы смошенничал на госконтракте и незаконно получил 30 млн

В Ханты-Мансийске суд вынес приговор директору одной из местных строительных фирм.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимый являлся руководителем строительной организации.

При исполнении государственного контракта по строительству здания Регионального центра единоборств в Ханты-Мансийске указанной фирмой не были выполнены отдельные виды работ.

Между тем, директор организации указал в отчетных документах о том, что данные работы были выполнены. В результате из бюджета округа были незаконно получены более 30 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Также судом удовлетворен гражданский иск Департамента строительства автономного округа о взыскании с подсудимого незаконно полученных 30 миллионов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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