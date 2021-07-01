Медучереждения Югры получат очередную партию вакцины от COVID-19

На аптечный склад в Сургут поступило 52 тысячи доз вакцины «Спутник V». В течение суток препарат будет доставлен в поликлиники ХМАО, сообщает глава депздрава Алексей Добровольский.

За последнее время темпы вакцинации в регионе постепенно увеличиваются. Так, за прошлые сутки вакцину смогли получить 5 тысяч человек. По словам чиновника, если удастся сохранить на этом же уровне темпы вакцинации, то за 2 – 2,5 месяца план будет выполнен – для этого необходимо привить порядка 755 тысяч жителей региона.

Напомним, что накануне в ХМАО-Югре было выявлено 125 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. В связи с высокими темпами распространения заболевания введены ограничения для населения, в том числе самоизоляция для лиц, старше 65 лет, не привитых и имеющих проблемы со здоровьем.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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