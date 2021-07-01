Три жителя Югры пойдут под суд за похищения людей и изнасилования

Три югорчанина пойдут под суд за похищения людей и изнасилования.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ХМАО-Югре, 4 октября 202о года 26-летний обвиняемый, действуя совместного с еще тремя соучастниками сговора, в ходе общения в социальной сети пригласил 25-летнюю сургутянку в гости под предлогом знакомства. В момент, когда девушка подходила к месту встречи, обвиняемые 26 и 30 лет, нанеся удар по лицу и высказывая угрозы убийством, с силой затащили потерпевшую в автомобиль «Тойота Рав-4», в котором находились их соучастники 25-ти и 32-х лет.

Далее злоумышленники отвезли девушку за пределы города Сургут и в безлюдных местах, нанеся множественные удары руками в область лица и угрожая убийством, поочередно изнасиловали потерпевшую и совершили насильственные действия сексуального характера.

Находясь в автомобиле, 26-летний злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку, из которой похитил 15 тысяч рублей.

Затем, воспользовавшись телефоном похищенной, 26-летний обвиняемый обманным путем, от имени потерпевшей, пригласил ее 32-летнюю подругу встретиться. Когда та подошла к назначенному месту в городе Сургут, около 21.00 часа, злоумышленник подошел к ней сзади и, обхватив руками, с силой затащил в автомобиль, после чего соучастники выехали за пределы города в направлении поселок городского типа Белый Яр. По пути следования злоумышленники высказали второй потерпевшей угрозы убийством и с целью подавления сопротивления и последующего изнасилования нанесли несколько ударов по лицу, после чего 30-летний обвиняемый совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Во время движения злоумышленники узнали о том, что сожитель второй потерпевшей увидел похищение и преследует их, однако это их не остановило. Они продолжили насилие над потерпевшими до того момента, как в районе одной из улиц городского поселения Белый Яр девушки выпрыгнули из автомобиля. В результате падения на большой скорости одна из потерпевших получила травмы головы, вторая – перелом ноги.

Через несколько десятков минут похитители были задержаны около одного из магазинов Белого Яра и заключены под стражу, в ходе следствия вину не признали.

В отношении 32-летнего соучастника уголовное преследование прекращено в связи со смертью в феврале 2021 года.

В отношении остальных соучастников следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Трое югорчан обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,ж» ч.2 ст. 126, п.«а,б» ч.2 ст. 131, п.«а,б» ч.2 ст. 132, п.«а» ч.2 ст. 132 и ч.3 ст. 30 п.«а» ч.2 ст. 131 УК РФ (похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору с угрозой убийством, а также насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Кроме того один из соучастников изнасилований обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия).

Сургут, Елена Васильева

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