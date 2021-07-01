Югра: выявлено 129 новых случаев коронавирусной инфекции

129 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, больше всего заболевших было в Сургуте – 23 человека. На втором месте Нижневартовск и 15 человек. На третьем – Ханты-Мансийск и 13 человек.

Среди вновь выявленных заболевших 100 имели признаки ОРВИ, Еще 27 человек получили диагноз «внебольничная пневмония». Два человека болели без проявления симптомов.

Всего с начала пандемии в округе было лабораторно 60 017 случаев ковида, выздоровели 57 990 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.07.21

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