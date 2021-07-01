В ХМАО неадекватная пассажирка с кулаками и оскорблениями набросилась на таксиста

В Ханты-Мансийском автономном пассажирка с кулаками и проклями кидалась на таксиста. Женщина перелезала с заднего сидения на переднее, хватала водителя за лицо, пыталась вырвать у него руль, сигналила, сообщает Life.ru. При этом, пассажирка все время требовала везти ее в Югорск к дочери.

«Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезёшь – и всё, расходимся», – кричала буйная пассажирка. Кадры буства в машине попали на видеорегистратор, установленный в такси.

Из кадров видно, что таксист какое-то время сохранял спокойствие, через какое-то время он запихнул пассажирку на заднее сидение и даже пытался вытолкать ее из салона. Девушка в этот момент начала кричать и угрожать, что «напишет заявление». Но водитель настаивал, чтобы агрессивная дама вышла из машины.

«Я тебе говорю: отвези меня в Югорск. Я тебе клянусь: я поеду спокойно и заплачу всё, как надо», – сказала та в ответ.

Однако таксист всё равно не желал её везти после всего, что произошло. Он отметил, что не собирается ехать с девушкой, поскольку та ломает машину и избивает его. В определённый момент видео прерывается. Чем завершился конфликт – неизвестно. Однако позже пассажирка, будучи уже в адекватном состоянии, записала видео, в котором извинилась перед мужчиной за своё поведение, сообщает life.ru.

«Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что я устроила драку в его машине, за оскорбления в его адрес. Простите меня, я была неправа», – отметила она.

Югорск, Елена Васильева

Югорск. Другие новости 01.07.21

Югра: выявлено 129 новых случаев коронавирусной инфекции. / Югорский предприниматель пытался скрыть от налогов 66 миллионов рублей. / Три жителя Югры пойдут под суд за похищения людей и изнасилования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»