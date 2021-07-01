В Сургуте из-за материнской небрежности дети погибли на пожаре

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая жила с двумя детьми в садовом доме на территории одного из садово-огородных кооперативов. Выяснилось, что здание было непригодно для проживания в холодный период. Дом отапливался с помощью электроприборов. Именно это и стало причиной трагедии.

11 марта женщина ушла на работу, оставив детей дома без присмотра. При этом она заперла их снаружи. Около 9 часов произошло короткое замыкание, которое спровоцировало пожар. Из-за запертой снаружи двери 8-летняя дочь и 5-летний сын обвиняемой не смогли выбраться из горящего дома и скончались от отравления продуктами горения.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Вместе с тем следователями собраны и иные доказательства о ее виновности, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Александр Непомнящий

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