На Югру идет тропическая жара

В Югру идет тропическая жара. Как сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 июня в регион начала проникать тропическая жара, от которой длительное время изнывали жители Европейской территории России. Однако в Югре она долго не задержится – до 3 июля ночная температура не будет опускаться ниже показателей в +16,+21 °C, а дневная достигнет отметки +29,+34 °C.

Однако настолько прогретый воздух доберется не до всех районов автономного округа и на крайнем севере и востоке температурный фон будет значительно умереннее, хотя и там будет достаточно тепло: ночью +10,+15 °C, днем +19,+24 °C, отмечают югорские синоптики. Одновременно с повышением температуры возникнут и температурные контрасты, которые будут вызывать дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра, град.

4 июля с северных районов автономного округа начнётся похолодание в связи с прохождением холодного фронта, а 5 июля уже вся территория окажется под влиянием более холодной воздушной массы. Прохождение фронта будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью понизится до +8,+13 °C, дневная до +15,+20 °C.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.07.21

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