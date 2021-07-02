Сургут затопило ливнем. Больше всех пострадали автовладельцы

Вечером 1 июля над Сургутом прошел мощный грозовой фронт. Менее чем за полчаса сильнейший ливень затопил улицы города. Осадков выпало так много, что буквально за несколько минут улица Ивана Захарова возле ТЦ «Лента» превратилась бурную реку.

«Улицу затопило. Дорогу совсем не видно, машины «плавают», объезжают по тротуару», – сообщали горожане в социальных сетях.

С утра местные жители пишут в соцсетях о последствиях природной стихии. Судя по количеству подобных сообщений, в городе от воды пострадало не меньше полусотни машин. Сургутяне во «ВКонтакте» обсуждают, что после такого потопа теперь многим транспортным средства предстоит пережить ремонт.

Сургут, Александр Непомнящий

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