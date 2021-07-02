Югра: 132 заболевших COVID-19 выявили за прошедшие сутки

Ханты-Мансийск, Июль 02 (Новый День, Александр Непомнящий) -132 заболевших COVID-19 зафиксировали в Югре за прошедшие сутки.

Как сообщает региональный оперативный штаб, с начала пандемии в округе подтверждено 60 149 случаев COVID-19.

По заболеваемости лидируют Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск – 24, 15 и 13 случаев соответственно. В большинстве случаев заболевание протекает в форме ОРВИ, у 30 новых больных выявлены признаки пневмонии. Пять югорчан болеют бессимптомно.

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