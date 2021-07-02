В Сургуте уролог брал взятки за операции вне очереди

В Сургуте под суд пойдет бывший заведующий урологическим отделением окружной клинической больницы. Он брал взятки с пациентов за то, чтобы тем проводили операции без очереди.

Как сообщает окружная прокуратура, с февраля 2018 года по март 2020 года обвиняемый получил взятки от тринадцати пациентов. Общая сумма полученных денежных средств составила более 400 тысяч рублей.

Также врач путем обмана похитил у одного пациента денежные средства в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия в госпитализации в медицинское учреждение, тогда как мужчина с учётом имеющихся у него заболеваний должен был лечь на лечение бесплатно.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 200 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руководителем медицинского учреждения врач отстранен от занимаемой должности.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 02.07.21

Югра: 132 заболевших COVID-19 выявили за прошедшие сутки. / Сургут затопило ливнем. Больше всех пострадали автовладельцы. / На Югру идет тропическая жара. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»