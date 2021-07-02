В Сургуте уролог брал взятки за операции вне очереди

В Сургуте под суд пойдет бывший заведующий урологическим отделением окружной клинической больницы. Он брал взятки с пациентов за то, чтобы тем проводили операции без очереди.
Как сообщает окружная прокуратура, с февраля 2018 года по март 2020 года обвиняемый получил взятки от тринадцати пациентов. Общая сумма полученных денежных средств составила более 400 тысяч рублей.
Также врач путем обмана похитил у одного пациента денежные средства в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия в госпитализации в медицинское учреждение, тогда как мужчина с учётом имеющихся у него заболеваний должен был лечь на лечение бесплатно.
В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 200 тыс рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Руководителем медицинского учреждения врач отстранен от занимаемой должности.
Сургут, Елена Васильева
Сургут. Другие новости 02.07.21
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