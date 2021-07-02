Москвич привез в Нефтеюганск 22 кг наркотиков

В Нефтеюганске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).

Следствием установлено, что осенью 2020 года обвиняемый решил заняться распространением наркотических средств, чтобы заработать.

Он приобрел наркотики, которые в дальнейшем расфасовывал на более мелкие партии и размещал в «тайниках» в различных городах России, в том числе и Нефтеюганске.

Часть крупных партий наркотических средств обвиняемый хранил в специально оборудованных «тайниках» расположенных в автомобиле, а другую часть расфасованных наркотиков хранил при себе, пока не был пойман полицией. Из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 22 кг.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 02.07.21

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