В Югре зафиксировали 151 случай COVID-19 за сутки

На территории Ханты-Мансийского АО за сутки 151 человек заразился коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в оперштабе ХМАО-Югры, теперь общее количество выявленных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе равняется 60 584. Вылечились – 58 223 человека. Скончались – 818, из которых трое – за минувшие сутки.

Самый большой суточный прирост по числу новых ковид-пациентов за сутки наблюдается в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В этих городах зафиксировали 28, 17 и 16 случаев заражения ковидом, соответственно.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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