Директор автошколы в Югре пошла под суд за взятки, коррупцию и мошенничество

Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора автошколы ООО «Форсаж». Ей было инкриминировано сразу несколько статей Уголовного Кодекса. Среди них коррупция, мошенничество в особо крупом размере и публичное оскорбления представителя власти.

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимая, являясь директором автошколы в Урае, в октябре 2018 года получила от местного жителя денежные средства за выдачу свидетельства об успешном прохождении обучения на профессию водитель, которое не проводилось.

Также с января по апрель 2019 года она получила от 9 жителей города денежные средства за обучение по вождению транспортными средствами, не намереваясь оказывать данные услуги, похитив тем самым свыше 255 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре того же года, при производстве обыска в помещении возглавляемой организации она, противодействуя проведению следственного действия, применила насилие и оскорбила сотрудников полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Урай, Александр Непомнящий

Урай. Другие новости 05.07.21

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