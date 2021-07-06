В Лянторе 95-летний ветеран ВОВ успешно прошёл вакцинацию от коронавируса

В Лянторе курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа пошел 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Борисович Шарыпов. Как сообщает пресс-служба главы Лянтора, вакцинация прошла без осложнений и Анатолий Шарыпов чувствует себя отлично.

Ветеран ежедневно гуляет в сквере на центральной площади и желает землякам также активно проводить своё свободное время.

Как писал ранее «Вестник Сургутского района», ветеран ВОВ Анатолий Борисович 11 марта 2021 года отметил своё 95-летие. В ряды Красной Армии он был призван в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет. Службу начал рядовым в 1193 стрелковом полку в должности пулемётчика (станковый пулемётчик). В апреле 1944 года был переведён на фронт в Белоруссию. Воевал на 1-ом Прибалтийском фронте, в 360 стрелковой Невельской дивизии, позже – на передовой под г. Полоцком.

На полях сражений Анатолий Борисович повредил лёгкие и связки, которые на протяжении всей жизни дают о себе знать. Ветеран не понаслышке знает, что такое потерянное здоровье. И когда появилась возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, по его словам, в ее необходимости он нисколько не сомневался.

Лянтор, Елена Васильева

Лянтор. Другие новости 05.07.21

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