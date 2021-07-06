В Сургуте обманутые дольщики заявили, что больше не надеются на помощь Путина

Очередной виток скандала вокруг недостроенного дома № 2 в ЖК «Любимый» в Сургуте. Обманутые дольщики записали новое видеообращение. Предыдущий ролик ими был выпущен к прямой линии с Путиным, но в эфир не попал. Люди посчитали себя обманутыми и записали новое обращение, в котором они вновь обратились к руководителям города и автономного округа, сообщает muksun.fm.

Дольщики считают, что их продолжают водить за нос очередной «дорожной картой» без сроков и ответственных за эти сроки лиц. Они также напомнили о своём существовании мэру Сургута Андрею Филатову, который, по словам дольщиков, бегает от них.

«Сколько не бегайте, мы всё равно с вами встретимся рано или поздно и вы будете решать наши проблемы», – прокомментировали дольщики.

Кроме этого, власти Сургута, видимо, не хотят, чтобы проблема дольщиков имела общественный резонанс. По словам авторов обращения, администрация на семь заявлений дольщиков о проведении группового пикета ответила отказом.

Они также поинтересовались у губернатора ХМАО Натальи Комаровой, имеет ли она отношение к запрету.

«Ходят слухи, что вы дали такое указание до всенародных выборов никаких массовых публичных мероприятий граждан. <…> Наталья Владимировна, проявите свою волю, повлияйте на наблюдательный совет Дом РФ, чтобы нам выделили деньги на решение нашей проблемы и до сентября получили деньги в этом году и купили себе квартиры», – заявили дольщики.

По их словам, в прошлом году, когда можно было через суд признать ООО «ДЭП» банкротом, правительство ХМАО вышло с ходатайством не объявлять застройщика банкротом. Тогда суд учёл мнение властей. В этом году история повторяется.

Ранее сообщалось, что обманутые дольщики жилых домов № 2 и 6 в ЖК «Любимый» 26 июня встретились с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Итогом встречи стало поручение главы региона администрации Сургута закрыть потребность людей в жилье, а также ускорить проведение суда.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 06.07.21

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