154 новых случая ковида выявлено за сутки в Югре

154 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, 117 новых заболевших имели признаки ОРВИ, 35 – получили диагноз «внебольничная пневмония», еще 2 человека болели без проявления симптоматики.

Среди муниципалитетов в лидерах по заболеваемости Сургут – 29 человек. На втором месте Нижневартовск – 18 человек, на третьем – Нягань и 14 человек.

Всего с начала пандемии в округе было выявлено 60 738 случаев инфекции, выздоровело 58 285 человек.

За минвушие сутки в округе от осложнений ковида скончалось 4 человека, всего с начала пандемии летальность составила 822 человека. В больницах округа находится 86 пациентов в тяжелом состоянии, 69 человек подключены к апраратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елен Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.07.21

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