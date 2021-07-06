Ливень в Нижневартовске добрался до палаты больных COVID-19

В Нижневартовске непогода – на город обрушился сильнейший ливень. Затопило улицы, дороги, торговые центры. Не выдержала напора стихии и местная больница – у больных коронавирусом затопило палаты. Видео произошедшего пациенты поделились в соцсетях.

Как утверждают авторы видео, такая ситуация сложилась в новой больнице по улице Жукова. На кадрах видно, с потолка ручьем течет вода. Не выдерживающая влаги отделка то и дело отпадает, разбивается о пол и мебель. Кровати больных залиты – пациентки сдвинули их вместе в тщетной попытке спасти их от воды.

В какой-то момент палату пришлось обесточить.

Официальной реакции на видео от Депздрава Югры пока не последовало.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 06.07.21

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