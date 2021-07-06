В Нефтеюганске направлено в суд дело мошенника с «Авито»

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Новосибирска по факту мошенничества.

В ходе следствия было установлено, что в 2020 году обвиняемый разместил на сайте «Авито» фиктивное объявление о продаже различных товаров. На самом деле у него их не было, и он изначально не собирался отправлять указанные в объявлении товары покупателям.

С мая по сентябрь 2020 года 9 жителей различных городов России, в том числе житель Нефтеюганска, после просмотра объявления, решили приобрести товары, для чего связались с мошенником. Во время разговора последний настаивал на стопроцентной предоплате. После чего обещал сразу же после получения денег выслать товар. Но товара пострадавшие так и не увидели и деньги свои вернуть не смогли.

Таким способом мошенник «заработал» в общей сложности 130 тысяч рублей. По сообщению прокуратуры, получив от потерпевших деньги, мошенник распорядился ими по своему усмотрению.

К данному моменту уголовное дело направлено в суд.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 06.07.21

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