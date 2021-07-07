В Югре снова закрывают на ночь общепит и говорят о возможной обязательной вакцинации – ситуация с ковидом ежедневно осложняется

В связи с ежедневно ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Югре возвращаются ковидные ограничения. Так, накануне губернатор ХМАО_Югры Наталья Комарова подписана постановление, в котором общепиту предписано закрывать свои двери для посетителей после 23 часов. Запрещается работа залов общего обслуживания, в том числе фуд-кортов. Круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожном общепите, разрешается. Организациям запрещается раздавать в местах общего пользования бесплатный Wi-Fi.
Ограничения вступят в силу с 10 июля.
Гражданам с признаками респираторных заболеваний предписано немедленно обращаться за медицинской помощью, получать ее они должны на дому. Покидать жилье запрещается до визита врача и принятия решения о лечения.
Кроме того, в связи с ухудшающейся ситуацией Наталья Комарова анонсировала возможное введение обязательной вакцинации. «Готова незамедлительно ее ввести для отдельных категорий граждан», – Заявила Кимарова. Но для этого необходимо получить соответствующее распоряжение от главного санитарного врача. Пока его нет.
Напомним, что накануне в Югре было выявлено154 заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости начался в июне и продолжается нарастающими темпами.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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