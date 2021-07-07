В Нефтеюганске эвакуировали больницу

В Нефтеюганске проводилась эвакуация окружной клинической больницы.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по ХМАО-Югре, из помещений лечебного учреждения было выведено 47 человек. Причина – сработка пожарной сигнализации. «Диспетчеру поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» в 7 микрорайоне Нефтеюганска. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через 6 минут к месту вызова прибыли 7 единиц техники и 23 человека личного состава от МЧС России», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как выяснили спасатели, что произошло короткое замыкание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 07.07.21

В Югре снова закрывают на ночь общепит и говорят о возможной обязательной вакцинации – ситуация с ковидом ежедневно осложняется. / В Нефтеюганске направлено в суд дело мошенника с «Авито». / Ливень в Нижневартовске добрался до палаты больных COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»