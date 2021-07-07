Комарова возглавила список «Единой России» по Югре на выборах в окружную думу

Губернатор Наталья Комарова возглавила список от партии «Единая Россия» на выборах в думу округа.

«Принимая решение об участии в выборах губернатора, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным подтвердила свою готовность и в дальнейшем служить югорчанам, служить России. Принимая ответственность за реализацию программы развития региона, считаю правильным участвовать в выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия», – сказала Наталья Комарова.

«По сути, сформировано особое звено – Команда развития. Это та часть общества, которая предлагает, реализует, берет ответственность за достижение результата, не уходит от ответа, от диалога с людьми. «Единая Россия» как ведущая политическая сила страны, стала объединяющей платформой, консолидирующей все заинтересованные силы общества для формирования и реализации программы развития региона на ближайшие пять лет. Нас объединяет уважение к людям, нацеленность на мирное развитие во всем, приоритет эффективности и работы на результат», – сообщила Комарова.

Кандидатуру единогласно поддержали участники XXXIII конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии – представители всех муниципальных образований региона. Также в тройку лидеров вошли председатель окружной думы Борис Хохряков и председатель комитета по социальной политике окружного парламента Василий Филипенко.

Напомним, что в сентябре в Югре пройдут выборы депутатов Государственной Думы, Думы ХМАО, Тюменской областной Думы, местных дум, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пять поселений.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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