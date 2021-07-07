В Югре первый компонент вакцины от COVID получили 50 процентов жителей региона

На сегодняшний день план вакцинации от ковида в Югре выполнен на 50,4%. Об этом в своем Телеграм-канале написал директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. По его словам, в Югре запланирована вакцинация от ковида 755 755 жителей – это 60 процентов всех жителей Югры старше 18 лет.

На утро 7 июля первую инъекцию вакцины получили 380 856 югорчан, из них получили и второй компонент вакцины – 272 306.

При этом, как отметил чиновник, число заболевших ковидом в Югре за минувшую неделю возросло. Коечный фонд ковидных госпиталей увеличен с 1117 до 1826, количество пациентов в них выросло с 900 до 1142.

«Сегодня данные о заболеваемости, о работе больниц округа подтверждают: у привитых тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у непривитых.", – говорит Добровольский.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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