Югра: за сутки ковидом заболели ещё 157 человек

В ХМАО за сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5 жителей автономного округа. Также медики зарегистрировали 157 новых случаев инфицирования. Об этом рассказали в региональном оперштабе по противодействию ковиду.

В ведомстве уточнили, что новые случаи COVID-19 зарегистрировали в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии врачи лабораторно подтвердили 60 895 случаев заражения ковидом и 827 летальных исходов от него. За весь период пандемии выздоровели 58 362 человека.

На сегодняшний день наибольшее количество случаев заражения инфекцией зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Там выявили 31, 21 и 16 случаев заболевания, соотвественно.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.07.21

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