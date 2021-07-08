В Югре впервые за пять месяцев выявлено больше 160 больных ковидом

В Югре продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Впервые за последние пять месяцев там за сутки было выявлено 162 заболевших. Пополнилась и статистика летальности – за последние сутки от последствий ковида умерли еще два человека. Коронавирус был выявлен у жителей 19 муниципалитетов округа, в лидерах по заболеваемости Сургут – 30 человек, Нижневартовск – 21 человек, Нефтеюганск – 17 человек.

На момент выявления заболевания у 132 человек оно протекало с симптоматикой ОРВИ, в 27 случаях была выявлена пневмония, трое – болели без симптомов.

В больницах Югры находится 94 тяжело болеющих ковидом пациента, 63 – на аппаратах ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.07.21

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