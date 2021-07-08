Эксперты: выдвижение Комаровой в думу ХМАО абсолютно логично, но она уязвима

Выдвижение губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой первым номером списка «Единой России» в окружную думу вполне логично и рационально, считают опрошенные «Новым Днем» политологи. Но насчет того, будет ли победа легкой, мнения разделились.

Политолог Константин Калачев считает, что многое в кампании будет зависеть от активности оппонентов «Единой России».

«В Югре самая активная оппозиция – это ЛДПР. Они могут устроить жесткое контрпозиционирование воспользоваться этим, чтобы увеличить свой результат, – считает Калачев. – Проблемы у Комаровой есть, у нее не самый высокий рейтинг среди региональных руководителей, и она достаточно уязвима. Но тот факт, что она возглавила список, говорит о ее готовности и желании быть настоящим паровозом. Человек она опытный, имеющий все навыки для ведения эффективной кампании, но легкой она не будет. Есть губернаторы, авторитет которых никто не оспаривает, но это не тот случай. Тем более что в Югре нет прямых выборов губернатора (губернатора выбирают депутаты думы Югры из кандидатов, представленных президентом – прим.ред.), она не проходила через процедуру общенародных выборов, кроме того, от нее устали. Но общими усилиями она и единороссы все-таки получат высокий результат. Становится понятна стратегия конкурентов, если у них хватит смелости и куража. Правда, есть местное отделение ЛДПР, а есть Владимир Жириновский, который призывал ликвидировать ХМАО и объединить «тюменскую матрешку». Это он им, можно сказать, свинью подложил. Но если конкуренты ЕР проявят волю к победе, то возможность критиковать Комарову – это еще одна возможность увеличить свой результат».

Политолог Сергей Мошкин считает, что Комарова в партийном списке усилит позиции ЕР. «Это связано с тем, что рейтинг партии потихоньку, но снижается. Я предполагаю, что все-таки губернаторы возглавляют списки ЕР там, где их личный рейтинг выше партии, потому что перед выдвижением должна проводиться элементарная аналитическая работа, – отметил эксперт. – Наталья Комарова уже изрядный срок работает губернатором ХМАО. Это непростой регион, я бы даже сказал, жесткий, с большим количеством финансово-промышленных групп, в основном нефтегазовый сектор. И главная заслуга Комаровой в том, что она играет роль умиротворителя. Где-то по-женски, где-то в образе матери-наседки, она умеет сглаживать потенциальные конфликты на своей территории. Поэтому решение возглавить список ЕР выглядит логичным, так как ее кандидатура устраивает фактически всех, если брать бизнес-элиты. Выдвижение любого другого человека могло быть воспринято ревностно интересантами в политике ХМАО. Кроме того, когда губернатор возглавляет список ЕР, это всегда дисциплинирует глав муниципалитетов в плане выборов. Я имею в виду пресловутый административный ресурс. Так что и с этой точки зрения решение было рациональным».

Ханты-Мансийск, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.07.21

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