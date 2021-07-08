Ребенка, осиротевшего в результате ДТП под Уватом, забирают в Ханты-Мансийск на лечение

12-летний ребёнок из Югры, пострадавший в страшной автокатастрофе в Тюменской области, будет проходить лечение в Ханты-Мансийской окружной больнице. Об этом сообщила на своей странице в Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, авария произошла сразу после полуночи 7 июля на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом. Погибли три из четырёх членов югорской семьи. По предварительным данным, глава семьи пытался избежать столкновения с лосем, вышедшим на дорогу.

«Не стало папы, мамы и младшего сына 7 лет. Выжил старший – 12-летний мальчик. С многочисленными травмами средней степени тяжести он доставлен в областную больницу №20 села Уват. Сейчас его состояние стабильное. Завтра мальчика мы доставим в Ханты-Мансийск. Специалисты Окружной клинической больницы, социальных служб ждут ребенка», – сообщила губернатор, выразив соболезнование в связи с этой трагедией.

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