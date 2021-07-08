Суд присяжных в ХМАО признал бизнесмена виновным в убийстве компаньона

В столице ХМАО суд присяжных заседателей признал виновным в убийстве партнёра по бизнесу владельца сети заправок ООО «Югорская топливная компания» Константина Гордиенко. Мужчина приговорён к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

В суде было доказано, что летом 2016 года Константин Гордиенко во время ссоры со своим партнёром нанёс ему несколько ударов ножом, от которых пострадавший погиб в больнице. После убийства подозреваемый скрылся. Он был задержан в 2017 году в Башкортостане.

Мужчина, по решению присяжных заседателей, не заслужил оправдательного приговора, поэтому понесёт наказание в ИК строго режима.

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