В Нижневартовске осуждены 12 членов ОПГ, сбывавшей наркотики

В Нижневартовске осуждены 12 членов ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимые с декабря 2017 по март 2018 года входили в состав организованной преступной группы и сбывали синтетические наркотические средства путем «тайников-закладок» на территории Нижневартовска.

Общение между участниками группы, а также с приобретателями наркотических средств осуществлялось посредством обмена сообщениями Интернете, исключавшего их личный контакт.

При попытке реализовать очередную партию наркотиков они были задержаны сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято более 1,3 кг наркотических средств.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наркосбытчикам наказание от 7 лет 6 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях.

Нижневартовск, Елена Васильева

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