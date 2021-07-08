В Югорске на пожаре погиб ребёнок

В Югорске ведётся расследование обстоятельств гибели на пожаре ребёнка. Трагедия случилась в ночь на 8 июля в частном доме на улице Королева. Информация о пожаре поступила на пульт единой дежурно-диспетчерской службы в 02:03. Звонившая женщина сообщила, что в доме на втором этаже находится 6-летняя девочка.

На место происшествия выехали несколько пожарных машин. Открытое горение удалось ликвидировать за 26 минут.

«Хозяин дома, мужчина 1995 года рождения, пытался спасти ребенка, но зайти в горящую комнату было невозможно. Мужчина получил ожоги. На поиск девочки отправились пожарные, но в это время обвалился потолок. Сбив огонь и зайдя в комнату, пожарные обнаружили погибшего ребёнка», – рассказали в администрации Югорска.

Тем временем хозяина доставили в Югорскую больницу. Он получил термические ожоги спины и ног.

Югорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначен комплекс экспертиз.

Югорск, Александр Непомнящий

Югорск. Другие новости 08.07.21

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