Смертельное ДТП в Югре: «Тойота» врезалась в стоящий КамАЗ

Смертельная авария произошла накануне на автодороге Нягань – Приобье в Октябрьском районе. По предварительным данным, 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», въехала в КамАЗ, стоящий на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летняя пассажирка Тойоты» погибла, водитель иномарки получила травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 – получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции за минувшие сутки задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Нягань, Александр Непомнящий

Нягань. Другие новости 08.07.21

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