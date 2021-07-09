168 случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Югре

61 225 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрирован и лабораторно подтверждено в Югре за время пандемии, в том числе 168 – за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, COVID-19 распространился в 21 муниципалитете. Самый высокий рост заболеваемости наблюдается в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске – 32, 22 и 17 случаев, соответственно.

На момент выявления у 127 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 38 врачи диагностировали пневмонию, трое переносят заболевание бессимптомно.

Что касается тех, кто сегодня проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 102 пациентов является тяжелым, 70 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также стало известно о смерти от коронавируса 4 югорчан. За весь период пандемии в Югре от COVID-19 умерли 833 человека.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.07.21

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