Оживленная улица в Сургуте парализована из-за провала асфальта

В Сургуте на улице Крылова провалился асфальт. Для устранения повреждений дорожные рабочие перекрыли участок от Аэрофлотской до Семена Билецкого. В городской администрации, причину обвала дороги пока не называют. Есть лишь одно предположение – ЧП на подземных инженерных сетях.
Непонятным остается и то, сколько времени одна из наиболее оживленных дорог будет оставаться закрытой. В районе ж/д уже начала скапливаться огромная пробка из машин. В мэрии уверяют, к решению столь неприятной ситуации привлечены все дорожные службы города.
Сургут, Александр Непомнящий
Сургут. Другие новости 09.07.21
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