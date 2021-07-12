В Сургуте из-за массового ДТП, в воскресенье пришлось перекрывать улицу

В Сургуте, Ханты-Мансийского АО, 11 июля в массовой аварии на улице Крылова механические повреждения получили сразу семь машин.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 18 часов. По имеющейся информации, водитель «Мицубиси» решил объехать дорожный затор, протиснувшись между рядами. Но автовладелец не рассчитал дистанцию и на высокой скорости снёс боковые зеркала у «Шевроле Спаркс» и «Шевроле Лачетти». После этого он врезался в «Ленд Крузер», «Хендай» и ещё в один «Ленд Крузер». Последней машиной, которая пострадала от действий лихача, стала еще одна «Тойота».

Не исключена возможность того, что виновник дорожного происшествия пребывал в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

Сургут, 12 Июля,, Александр Непомнящий

Сургут, 12 Июля,. Другие новости 09.07.21

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