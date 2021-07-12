В Югре зарегистрировали 179 новых случаев COVID-19

В ХМАО за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 179 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах региона. За сутки выписаны 52 человека, за весь период пандемии – 58 869 югорчан.

При этом, по информации оперативного штаба округа, больше всего положительных тестов в Сургуте – 65. В Ханты-Мансийске 21 заболевший. В Нижневартовске – 12. В остальных муниципалитетах 10 и менее случаев выявления коронавируса.

На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 3 – болезнь проходит бессимптомно. Состояние 115 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки оперштаб зафиксировал 3 летальных исхода от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 844 человека.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.07.21

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