В ХМАО 750 тысяч жителей региона планируют привить к сентябрю

На территории ХМАО кампания по вакцинации населения идёт интенсивно. Об этом, в своем telegram-канале рассказал руководитель депздрава автономного округа Алексей Добровольский. В автономном округе прививку от смертоносного вируса сделали порядка 400 тыс. человек, 280 тыс. уже полностью прошли процедуру вакцинации. Вследствие этого удалось снизить коэффициент распространения COVID-19, сообщает Добровольский.

Руководитель депздрава региона обратил внимание на то, что вакцинированные люди значительно реже болеют коронавирусом в тяжёлой форме. С теми, кто не делал прививку, всё обстоит совсем наоборот. Из 112 пациентов с тяжелым течением болезни лишь один привился от ковида.

Также Добровольский заявил, что на данный момент в медицинских учреждениях региона в запасе есть свыше 50 тыс. доз вакцины. Если темпы проведения прививочной кампании будут такими же, то до 10 сентября в ХМАО прививку сделают 750 тыс. жителей.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.07.21

В Югре зарегистрировали 179 новых случаев COVID-19. / В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. / «Черного лесоруба» в ХМАО суд обязал выплатить 830 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»