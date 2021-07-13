В ХМАО ускорят создание обсерваторов для больных коронавирусом

В Ханты-Мансийском АО изменят процедуру формирования резервных обсерваторов. Так решили на совещании правительства по совету управления Роспотребнадзора региона.

Власти ХМАО решили ускорить формирование резервных обсерваторов для изоляции граждан с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Теперь для этого будет достаточно лишь приказов главных санврачей муниципалитетов. К такому решению пришлось прибегнуть из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в автономном округе.

На минувшей неделе губернатор ХМАО во время заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции постановила вывести из резерва обсерваторы для изоляции граждан в девяти городах и трёх районах Югры.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.07.21

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