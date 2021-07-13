В Когалыме прокуратура переселила пенсионера из аварийного дома

В Когалыме по требованию прокуратуры пожилому мужчине предоставили новое жильё вместо аварийного. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пожилой гражданин жил в многоквартирном доме, который еще в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу.

Расселить аварийный дом собирались лишь в 2023 году. Пенсионер и дальше был вынужден проживать в помещении, состояние которого представляло угрозу не только его здоровью, но и жизни.

Прокурор подал в суд иск, в котором потребовал обязать местную мэрию выдать пожилому мужчине обустроенное жильё по договору соцнайма, вместо аварийного.

Суд одобрил требование надзорного ведомства. На данный момент пенсионер уже переехал в новую квартиру.

Когалым, Александр Непомнящий

Когалым. Другие новости 13.07.21

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