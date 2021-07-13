АО «Томскнефть ВНК» оштрафовали на 4 миллиона рублей за разлив нефти

АО «Томскнефть ВНК» оштрафовано на крупную сумму за разлив нефти. Как сообщает природоохранная прокуратура по ХМАО-Югре, нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса. В январе и апреле 2020 года в результате порывов трубопроводов АО «Томскнефть ВНК» произошли разливы нефтесодержащей жидкости на территории земель лесного фонда. Общая площадь загрязнений составила более 1800 м². Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, по данным прокуратуры превысила 4 млн рублей.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, в которых потребовал обязать предприятие возместить причиненный ущерб. Иски судом рассмотрены и удовлетворены, вступили в законную силу.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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