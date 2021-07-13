В Югре отменили массовое празднование Курбан-Байрам

В Югре отменено массовое празднование Курбан-Байрама. Духовное управление мусульман Югры приняло решение об отказе от проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях, а также в общественных местах. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщила губернатор Наталья Комарова. Напомним, в этом году один из главных мусульманских праздников отмечается 20 июля.

«Поручаю департаменту внутренней политики автономного округа, департаменту общественных и внешних связей совместно с главами муниципалитетов, управлением МВД РФ по Югре, духовным управлением мусульман автономного округа проинформировать граждан о решении духовного управления мусульман. Принять меры по обеспечению безопасности в канун праздника Курбан-байрам 20 июля 20121 года», – добавила глава региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.07.21

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