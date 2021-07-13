Комарова посоветовала югорчанам жениться на свежем воздухе

В Югре с 16 июля регистрация брака будет проходить в органах ЗАГС при условии нахождения в помещении не более 8 человек. На свежем воздухе торжество можно провести с неограниченным количеством гостей. Об этом сегодня в ходе заседания оперштаба сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Глава ХМАО заявила, что, согласно постановлению правительства, с 16 июля вновь вводятся ограничения на работу ЗАГСов. В учреждении при регистрации бракосочетания должно находится не более 8 человек, включая сотрудников учреждения и фотографов. Она также пояснила, что органы ЗАГС могут проводить церемонии с неограниченным количеством гостей на открытом воздухе, но с соблюдением всех требований дистанцирования и безопасности, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.07.21

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