Пожарные сегодня ночью эвакуировали 87 человек из горящей многоэтажки в Ханты-Мансийске

Сегодня ночью в Ханты-Мансийске произошел пожар в многоэтажном доме по улице Коньковая, 2.

Возгорание произошло на третьем этаже. «С верхних этажей люди просили о помощи, звенья газодымазащитников сразу приступили к эвакуации. Дверь в горящей квартире была открыта, дым клубами валил в подъезд, на лестничную клетку, делая самостоятельную эвакуацию людей невозможной», – рассказывает начальник службы пожаротушения Александр Яковлев.

С помощью масок пожарные спасли 13 человек, еще троих вызволили с четвертого этажа с помощью подъемника. Всего эвакуировались 87 человек, из которых 16 – дети. Локализовать пожар удалось довольно быстро. На это ушло около 10 минут. В результате одна комната (12 квадратных метров) полностью выгорела. Люди не пострадали.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.07.21

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