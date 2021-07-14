Югорский наркоторговец проведет 14 с половиной лет в колонии строгого режима

В Урае Ханты-Мансийского автономного округа торговца наркотиками приговорили к 14,5 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по четырём статьям УК РФ, связанным с наркотиками. Об этом рассказали в пресс-центре окружной прокуратуры.

Урайский горсуд огласил обвинительный приговор жителю города. Мужчина виновен в совершении преступлений по четырём различным статьям, связанным с наркотиками. Гособвинитель предоставил суду достаточные доказательства того, что злоумышленник с февраля минувшего года занимался торговлей наркотиками вместе со своим приятелем.

Помимо этого, он склонил к употреблению наркотиков одного из жителей Урая. Однако в апреле минувшего года злоумышленника поймали стражи порядка, а наркотики изъяли из оборота. Суд, приняв во внимание мнение гособвинителя, приговорил наркоторговца к 14 годам 6 месяцам заключения в колонии строго режима.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.07.21

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