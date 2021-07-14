Югорский оперштаб зафиксировал 184 новых случая Covid-19 за сутки

Медики Югры зарегистрировали 184 случая инфицирования. Об этом рассказали в региональном оперштабе по противодействию ковиду.

Также в ведомстве уточнили, что новые случаи Covid-19 зарегистрировали в 21 муниципалитете. За весь период пандемии врачи лабораторно подтвердили 62 116 случаев заражения ковидом, выздоровели 59108 человек.

За сутки в Югре от коронавирусной инфекции умерли 4 жителя автономного округа, с начала пандемии зарегистрировано 854 летальных исходов

На сегодняшний день наибольшее количество случаев заражения инфекцией зарегистрировали в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Там выявили 40, 19 и 16 случаев заболевания.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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