Жителя Сургута сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску

Пассажирам рейсам Новосибирск – Сургут пришлось изрядно понервничать перед вылетом. Мужчина, находившийся на борту самолета, отказался надевать маску. На уговоры бортпроводников и экипажа он не реагировал. В итоге командир воздушного судна был вынужден вызвать полицию на борт.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что 31-летний житель Сургута не выполнял требования кабинного экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. В связи с этим представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете», – объяснили в УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Мужчину задержали и отправили в дежурную часть. За невыполнение требований командира экипажа и нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения пассажиру грозит штраф либо административный арест.

Новосибирск, Александр Непомнящий

Новосибирск. Другие новости 14.07.21

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