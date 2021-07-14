На Югру идет похолодание – местами будет всего плюс 4

В ХМАО синоптики предупреждают о возможном резком похолодании. В среду и четверг – 14 и 15 июля – на территории округа ожидают низкие температуры и ветер, сообщает гидрометцентр.

Так, похолодание ожидают в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Также холода могут ждать жители Кондинского района.

«Местами кратковременный дождь, в восточных районах сильный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9°С, днём +12,+17°С», сообщает региональный МЧС.

Гидрометцентр также предупреждает жителей Сургута. Порывы ветра в городе могут вырасти до 18 метров в секунду.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.07.21

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