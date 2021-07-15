181 новый случай COVID-19 диагностирован в Югре за сутки

По сообщению оперштаба ХМАО, в регионе за сутки подтверждено 181 новый случай заражения COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 62 297 случаев новой коронавирусной инфекции. По количеству выявленных случаев коронавируса лидируют Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск – 43, 25, 17 заболевших, соответственно.

На момент выявления у 149 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 29 врачи диагностировали пневмонию, трое переносят вирус бессимптомно. Также стало известно, что коронавирус забрал жизни еще 7 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 861 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.07.21

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